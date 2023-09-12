Гример поскользнулась на лестнице Театра Российской армии и попала в больницу

51-летняя гример Театра Российской армии поскользнулась на ступеньке и была госпитализирована в НИИ Склифосовского. У женщины диагностировали перелом лодыжки.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент случился 11 сентября. Сотрудница театра поскользнулась на ступеньках в двух шагах от рабочего места.

Женщина почувствовала сильную и резкую боль. Встать самостоятельно она уже не могла. Ей вызвали скорую. В больнице установили, что у женщины перелом лодыжки.

Ранее сообщалось, что двум актрисам театра Вахтангова – Лидии Вележеевой и Агнессе Петерсон – понадобилась экстренная помощь врачей. У первой резко упало давление. Вторая упала в театре и получила сотрясение мозга.