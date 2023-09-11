Двум актрисам театра Вахтангова Петерсон и Вележеевой понадобилась медицинская помощь

Сразу двум актрисам театра Вахтангова понадобилась экстренная медицинская помощь, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала плохо себя почувствовала актриса Лидия Вележеева. У заслуженной артистки России резко упало артериальное давление. Сотрудники театра вызвали скорую, но от госпитализации актриса отказалась. Медики поставили диагноз «расстройство вегетативной нервной системы».

Второй пострадавшей стала 86-летняя актриса Агнесса Петерсон. Она упала в театре и получила сотрясение мозга. Артистку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Она продолжает лечение в больнице.

Лидия Вележеева сыграла более 40 ролей в кино и театре, кроме того, она является активным общественным деятелем. В 2019 году Вележеева попала в скандал в московском аэропорту «Шереметьево». Артистка устроила дебош и была снята с рейса.

Агнесса Петерсон родилась в Эстонии, она снималась во многих эстонских фильмах, с 1960 года трудится в труппе театра имени Вахтангова.

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