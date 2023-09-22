Грибник нашел в лесу скелет студента, который пропал шесть лет назад

В Свердловской области нашли тело студента, который пропал шесть лет назад по пути на учебу. Его обнаружил грибник во время прогулки по лесу. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, останки человека были найдены 21 сентября в Нижней Туре на южном берегу водохранилища. На данный момент устанавливается личность умершего.

«По предварительной информации, эта история не связана с проявлениями криминала», – сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации Telegram-канала Ural Mash, тело принадлежит молодому человеку, который пропал в 2017 году. Мать студента рассказывала, что он ушел из дома на учебу в город Лесной. Она опознала его по личным вещам и телефону.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что на данный момент организована проверка. Сотрудники осмотрели место происшествия и ищут очевидцев.

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