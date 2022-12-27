Грецкий орех чуть не отправил на тот свет жителя Татарстана

Житель Татарстана подавил грецким орехом и чуть не умер. Он успел вовремя обратиться в медицинское учреждение. Об этом сообщает портал Нократ.

Пенсионер из Мамадышского района ел грецкие орехи и неожиданно подавился. Он начал кашлять и задыхаться. Мужчина 1951 года поступил в местную больницу, где врачи оказали ему помощь.

Оказалось, что ядро ореха застряло между голосовыми связками пациента. ЛОР-врач экстренно прооперировал жителя и вытащил инородное тело из его горла. Специалисты утверждают, что орех мог попасть в трахею, тогда бы пенсионер умер в течение пяти минут.

После операции пациент задышал и смог нормально разговаривать. Через несколько дней его выписали из хирургического отделения.

Ранее мы писали о том, как россиянин оказался в коме из-за поддержанного телефона. Житель столицы, по обыкновению вернувшись домой после работы, поставил свой телефон на зарядку и пошел готовить еду. Накрыв на стол, мужчина взял в руки устройство и, не снимая его с зарядки, разблокировал его. В следующую секунду экран мобильника вспыхнул – причем в прямом смысле слова.