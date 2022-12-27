Смертельный звонок: россиянин оказался в коме из-за поддержанного телефона

Беды ничего не предвещало.

Житель столицы, по обыкновению вернувшись домой после работы, поставил свой телефон на зарядку и пошел готовить еду. Накрыв на стол, мужчина, как ни в ем ни бывало, взял в руки устройство и, не снимая его с зарядки, разблокировал его.

В следующую секунду экран мобильника вспыхнул - причем в прямом смысле слова.

Огонь моментально охватил лицо и шею несчастного, и тот только чудом сумел самостоятельно потушить воспламенившуюся одежду.

Прибывшие на место медики диагностировали москвичу множественные ожоги разной степени сложности.

Кроме того, из-за попавшего в легкие ядовитого дыма врачи врачи выявили у россиянина и термоингаляционное поражение.

Сейчас мужчина в относительном порядке, однако из больницы до нового года выйдет навряд ли.