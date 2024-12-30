37-летнего актера Алексея Яничева задержали в Москве

В Москве задержали 37-летнего актера Алексея Яничева, известного по картинам «Слепая» и «Голоса ушедших душ». При нем нашли наркотики.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, актера задержали на Покровке. При Яничеве был сверток с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это наркотики.

Актер сознался во всем полиции. Он утверждает, что купил вещества в мае.

Ранее Яничева подозревали в неумышленном убийстве приятеля. Трагедия произошла, когда актер встретился с друзьями. У одного из них возникла неприязнь к Яничеву на почве ревности. На прогулке мужчина резко схватил жену за руку, что заметил актер. Он попытался в шутливой форме успокоить товарища, напрыгнув сзади и прихватив за шею. Однако мужчины не удержали равновесие и упали, ревнивец ударился головой. Ему сделали операцию, на следующий день пострадавший скончался.