Гражданин Словакии в гидрокостюме и с надувным кругом пытался попасть в Россию. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 1 мая пограничники задержали иностранца на берегу реки Нарва. Мужчина заявил: при помощи подобных действий он хотел вплавь пересечь государственную границу. Нарушитель тщательно готовился к этому, поэтому он собрал все необходимые вещи в рюкзак.

Пограничники напомнили, что за подобный поступок иностранцу грозит уголовная ответственность и лишение свободы от двух до шести лет.

На данный момент гражданин Словакии находится под стражей.

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