Грабитель забрался в дом пенсионера и встретил неожиданный отпор

В Великобритании грабитель забрался в дом 75-летнего мужчины и получил в ответ удар стеклянной бутылкой по голове. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным источника, 34-летний Шамус Дойл вломился в дом 75-летнего британца ночью. Пенсионер проснулся от шума и, схватив бутылку, отправился узнавать, что случилось. В этот момент он и обнаружил Дойла. Грабитель не опасался пожилого мужчины, однако встретил неожиданный отпор: владелец дома нанес ему несколько ударов по голове и выгнал на улицу.

Дойл не хотел сдаваться и через некоторое время вернулся с кирпичом в руках. Он угрожал напасть на пенсионера, но тот сообщил ему, что уже вызвал полицию. Испугавшись, злоумышленник кинул кирпич в окно гостиной и поспешно скрылся.

Прибывшие сотрудники полиции заметили преступника с окровавленной головой недалеко от взломанного дома. В ходе допроса мужчина отказался признавать свою причастность к попытке ограбления пенсионера. Грабитель утверждал, что разбил голову во время драки в парке, но камеры с видеонаблюдения опровергли эту версию.

В итоге Дойла приговорили к тюремному заключению на два года и 174 дня.

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