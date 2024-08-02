«Говорила, что не хочет папу видеть»: соседка о мужчине, регулярно насиловавшем дочь в Подмосковье

Соседка девочки, которую более 50 раз за год изнасиловал отец, рассказала об их семье. Женщина в беседе с NEWS.ru призналась, что подросток после развода родителей «стала очень замкнутая, грустная». По ее словам, она реже виделась с папой и говорила, что не хочет его видеть. Напомним, что все произошло в Подмосковье.

«С папой она виделась регулярно, по два, иногда три раза в неделю. Последнее время она перестала с ним вообще встречаться, мы спрашивали, говорила, что не хочет папу видеть. Может обида на него какая-то из-за развода, как мы думали. В общем, мы в шоке и не подумали бы никогда такое», – высказалась соседка.

Женщина отметила, что ранее не замечала ничего странного или подозрительного в поведении мужчины. Она описала его как тихого, спокойного и работящего. По ее словам, в семье не было громких ссор, а выпивали только если по праздникам.

«Девочка тоже хорошая, учится в школе и занимается конным спортом. Жена назвала причиной развода то, что их съел быт, как это говорят», – добавила она.

Ранее мы писали о том, что 43-летний мужчина более 50 раз за год изнасиловал свою дочь. В первый раз он сделал это, когда ребенку было всего 11 лет.