«Говорил, что громко дышу и храплю»: учительница жестоко расправилась с любовником, критиковавшим ее

В Великобритании, городе Нортгемптон, учительница начальной школы совершила убийство своего любовника. По словам женщины, в этих отношениях ее постоянно критиковали и принуждали к сексу, которого она не хотела. Об этом сообщает The Sun.

Как стало известно, 49-летняя Фиона Бил расправилась с надоедливым ухажером в 2021 году. Она попросила его надеть на глаза маску, а затем вонзила ему нож в шею. Когда же он окончательно умер, преподавательница завернул его тело в ковер, вынесла на улицу и закопала в саду. Более того, в течение четырех месяцев она оставалась безнаказанной, но труп 42-летнего мужчины все-таки нашли.

Фиона признавалась, что решилась на преступление только из-за того, что больше не могла встречаться со своим любовником. Он неоднократно критиковал ее внешность и заставлял заниматься оральным и анальным сексом. А в какой-то момент и вовсе выяснилось, что у мужчины есть внебрачный ребенок, а также другие женщины.

«Если бы я делала макияж, он спрашивал, для кого я это делаю, если я не наносила макияж, он называл меня старой и неряшливой. Если у меня была новая одежда, он ее критиковал. Большую часть времени мне приходилось спать внизу, потому что он говорил, что я слишком громко дышу и храплю», - рассказала Бил в суде.

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