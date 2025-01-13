Говорил, что будет Богом: мать рассказала о сыне, напавшем с ножом на людей в супермаркете

Мать ранившего трех человек в супермаркете Подмосковья 20-летнего мужчины рассказала, что он спал по три часа и называл себя Богом. Она призналась в разговоре с 360.ru, что он не пил и пытался заработать на криптовалюте.

Напомним, что инцидент произошел 13 января в магазине Щелкова. Мужчина с ножом ранил трех человек. Мать задержанного заявила, что не наблюдала за сыном агрессивного поведения.

«Я не знаю, что с ним. Он даже комара в жизни не обидел. Шесть дней подряд в компьютере сидел, <…> говорил, что ему нужно спать всего три часа. Он монеты выкупал, постоянно следил, в компьютере сидел, говорил: „Мама, я вам помогу, сейчас сделаю денег, и мы заживем“. Последние дни сидел за компьютером 21 час каждый день», — рассказала она.

По словам родительницы, парень спал по три часа в день и из-за недосыпа стал вести странные разговоры.

«Рассказывал, что мир должен перевернуться, говорил: „Я буду Богом. Поверьте мне, этот мир поганый и его надо переворачивать“. Он нам это все рассказывал. Я ему говорила, что надо выспаться. Мы адекватная семья», – объяснила она.

Женщина отметила, что сын ушел в магазин после прогулки с невесткой, а перед уходом обещал быстро вернуться.

Молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на жизни трех человек.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге грабитель проник в квартиру музыканта и похитил несколько тысяч долларов.