Готовы заплатить за теракт в школе: подросткам в ДНР предлагали устроить взрыв за 1,5 млн рублей

Неизвестные через мессенджер Telegram предлагали подросткам из Донецкой Народной Республики (ДНР) устроить атаку на новоазовскую школу. Несовершеннолетним обещали за совершение теракта 1,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.

По словам одного из подростков, 25 марта ему поступило сообщение с предложением в мессенджере Telegram. Неизвестный хотел, чтобы восьмиклассник устроил взрыв в новоазовской школе, и предлагал вознаграждение.

Через некоторое время точно такое же сообщение поступило его приятелю. Неизвестный пользователь также предлагал деньги за теракт.

После этого ребята обратились в «Народную дружину» Мариуполя. А затем представители организации рассказали о случившемся силовикам, которые теперь занимаются выяснением деталей.

Ранее шестиклассника и его друга заподозрили в поджоге релейного шкафа в Северной столице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.