Готовился к убийству: открывший стрельбу в Долгопрудном следил за детьми соседей

Брат раненой жительницы Подмосковья заявил, что стрелок следил за детьми и готовился к убийству. Он поделился своим мнением с 360.ru.

11 октября в СМИ появилась информация о том, что сосед расстрелял супружескую пару во время прогулки с собакой. Мужчина погиб, а женщине удалось выжить – она госпитализирована и находится в реанимации. Самого соседа позже нашли мертвым. Брат женщины Евгений убежден, что стрелявший тщательно вынашивал свой план.

Выяснилось, что у супругов есть трое детей, им всего 10, 14 и 16 лет.

«Следил за семьей, он и за детьми следил. Сами видите, какая цель. Мне кажется, у человека в голове какая-то болезнь. Если бы о животных речь, то можно объяснить, что как хищник, высматривал. Он высматривал, оценил свои силы. Готовился к этому долго и сознательно, именно хотел убить», — заявил брат женщины.

Многие люди также были обеспокоены судьбой собаки, которая пропала после случившегося. СМИ писали, что питомец сбежал. Родственник женщины рассказал, что собака найдена, с ней все в порядке.

Ранее мы писали о том, почему стрелявший в семейную пару москвич ненавидел своих жертв. Оказалось, что он работал с жертвой над общим проектом, а после затаил злобу и даже измазал дверной глазок фекалиями.