Боится, что обидчик вновь окажется на свободе: жертва «кислотного маньяка» собирает деньги на лечение

Россиянка Анастасия Лобода, которая пережила нападение маньяка из Монино в Подмосковье, продолжает восстанавливаться. Девушка перенесла несколько операций и собирает деньги на дальнейшее лечение, передает РИА Новости.

Нападение на Лободу произошло 10 апреля. Жительница Подмосковья возвращалась домой. В какой-то момент к ней подошел неизвестный мужчина. Он плеснул на жертву кислоту и сбежал. Девушка получила ожоги рук и лица. Ее госпитализировали, а 26 числа выписали. Теперь россиянка собирает средства на восстановление внешности.

Незнакомца, который облил девушку кислотой, задержали. Им оказался 31-летний местный житель. В тот же день он напал еще и на 16-летнюю школьницу. Он плеснул ей едкое вещество на ноги. Жертвы маньяка опасаются, что тот может оказаться на свободе.

Ранее 62-летняя ведущая новостей Екатерина Андреева рассказала, что пережила нападение маньяка. Он следил за ней долгое время.