Госпитализированы в состоянии средней тяжести: иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей
© Freepik
ДТП с пострадавшими произошло на проспекте Науки в Северной столице. Беременная женщина и трое детей попали под колеса иномарки, передает Telegram-канал Петербургская полиция.
Сообщение об аварии с участием пешеходов поступило на пульт дежурного рано утром. Автомобиль «Ситроен» под управлением 49-летнего мужчины совершил наезд на беременную женщину и трех детей.
В результате случившегося никто не погиб. Женщина и несовершеннолетние получили травмы средней степени тяжести. С места инцидента были госпитализированы россиянка, четырехлетний мальчик и две 11-летние девочки-близняшки.
Сейчас пострадавшим оказывается необходима помощь. По факту ДТП организована доследственная проверка.
Ранее 61-летнюю телеведущую Ирину Мишину сбил и переехал курьер. Работник службы доставки мчал на мопеде.