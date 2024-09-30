Госпитализированы в состоянии средней тяжести: иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей

ДТП с пострадавшими произошло на проспекте Науки в Северной столице. Беременная женщина и трое детей попали под колеса иномарки, передает Telegram-канал Петербургская полиция.

Сообщение об аварии с участием пешеходов поступило на пульт дежурного рано утром. Автомобиль «Ситроен» под управлением 49-летнего мужчины совершил наезд на беременную женщину и трех детей.

В результате случившегося никто не погиб. Женщина и несовершеннолетние получили травмы средней степени тяжести. С места инцидента были госпитализированы россиянка, четырехлетний мальчик и две 11-летние девочки-близняшки.

Сейчас пострадавшим оказывается необходима помощь. По факту ДТП организована доследственная проверка.

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