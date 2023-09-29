Госпитализированы двое: в частной котельной произошел взрыв

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства взрыва в Ингодинском районе Читы. Он произошел в частной котельной, где в момент ЧП находились люди. В результате случившегося двое пострадали.

О взрыве и его последствиях сообщили местные власти. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале правительства Забайкальского края. По официальным данным, после случившегося в лечебные учреждения города были доставлены два человека. Степень их травм не уточняется. Сейчас новоприбывшим пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

На место взрыва прибыли стражи порядка. Следственное управление СК по Забайкальскому краю начало проверку по факту случившегося. Судя по времени публикации пресс-релиза ведомства, информация о ЧП могла поступить в полдень по местному времени или в 6 утра по Москве.

Ранее в результате взрыва на складе в Ташкенте погиб 15-летний юноша. По предварительным данным, ему на голову упала оконная рама.