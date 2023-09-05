Довела ребенка до слез: мать избила дочь дошкольного возраста на глазах у пациентов больницы

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области пообещали проверить информацию об избиении несовершеннолетнего родной матерью в одной из больниц районного центра. Пациенты медучреждения сняли издевательства над ребенком на видео, передает Telegram-канал «Подъем».

Ролик с плачущей девочкой и агрессивной матерью разошелся в социальных сетях. Сначала пользователи подумали, что таким жестоким образом с малышкой дошкольного возраста обращается медперсонал. Однако потом стало известно, что женщина, наносящая удары несовершеннолетней, — ее мать.

Представители регионального минздрава прокомментировали ситуацию в новосибирской больнице. Они подтвердили информацию, что на видео отсутствует персонал медучреждения. За более детальным разъяснением в ведомстве посоветовали обратиться к правоохранителям.

Стражи порядка после обращения журналистов заявили, что пока к ним не поступало заявление о подобном рукоприкладстве. Однако правоохранители пообещали изучить видео и организовать по факту избиения девочки доследственную проверку.

Ранее в Ленинградской области новорожденный умер в одной кровати с отцом. Предполагается, что ребенок мог задохнуться, когда мужчина случайно придавил его.