Госпитализирована с ожогами спины, живота, бедер и голени: женщину облили кислотой на улице

Жительница Санкт-Петербурга попала в больницу с многочисленными травмами после встречи с незнакомкой на улице. Женщину облили неизвестной жидкостью, которая оставила на теле пострадавшей ожоги, передает 78.ru.

После нападения 43-летнюю петербурженку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По словам пострадавшей, неизвестная женщина облила ее химической жидкостью накануне, 2 ноября. В ходе осмотра медики зафиксировали у новоприбывшей пациентки ожоги спины, живота, бедер и голени. Кроме того, у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

Через некоторое время по подозрению в нападении на петербурженку задержали 26-летнюю девушку, проживающую на Замшиной улице. Она уже за привлекалась к ответственности за кражу с банковского счета и за неисполнение родительских прав. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Северной столице мужчина пострадал в результате нападения незнакомки на улице. Женщина прокусила петербуржцу плечо.