СЛУЧИЛОСЬ
15:20, 03 ноября 2023
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Госпитализирована с ожогами спины, живота, бедер и голени: женщину облили кислотой на улице

В Петербурге незнакомка облила женщину кислотой на улице .

Госпитализирована с ожогами спины, живота, бедер и голени: женщину облили кислотой на улице

© Freepik

Жительница Санкт-Петербурга попала в больницу с многочисленными травмами после встречи с незнакомкой на улице. Женщину облили неизвестной жидкостью, которая оставила на теле пострадавшей ожоги, передает 78.ru.

После нападения 43-летнюю петербурженку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По словам пострадавшей, неизвестная женщина облила ее химической жидкостью накануне, 2 ноября. В ходе осмотра медики зафиксировали у новоприбывшей пациентки ожоги спины, живота, бедер и голени. Кроме того, у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

Через некоторое время по подозрению в нападении на петербурженку задержали 26-летнюю девушку, проживающую на Замшиной улице. Она уже за привлекалась к ответственности за кражу с банковского счета и за неисполнение родительских прав. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Северной столице мужчина пострадал в результате нападения незнакомки на улице. Женщина прокусила петербуржцу плечо.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
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