Госпитализировали с травмой головы и ног: кто сидел за рулем КамАЗа ,столкнувшегося с поездом под Волгоградом

Столкновение КамАЗа и пассажирского поезда произошло в Волгоградской области. Журналистам Regnum стала известна личность мужчины, который управлял грузовиком.

По данным СМИ, за рулем большегруза находился 43-летний индивидуальный предприниматель. В результате дорожного происшествия он выжил, но получил серьезные травмы головы и ног. Сейчас прострадавший находится в больнице. У него взяли кровь на экспертизу для определения в ней возможных следов алкоголя или наркотически веществ.

Несмотря на госпитализацию, правоохранители успели произвести первичный опрос мужчины. По словам водителя, он не успел затормозить перед железнодорожными путями, по которым шел поезд.

Ранее сообщалось, что при столкновении поезда и грузовика пострадали сотни человека. Десятки из них были доставлены в больницы для оказания экстренной помощи.