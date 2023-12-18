Госпитализировали с черепно-мозговой травмой: посетитель салона связи выстрелил в лицо продавцу

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в торговом комплексе «Сенная» в Санкт-Петребурге. В ходе конфликта неизвестный мужчина ранил работника салона сотовой связи, передает 78.ru.

Инцидента произошел накануне, 17 декабря, на улице Ефимова. Вечером между сотрудником салона связи и посетителем произошел конфликт. В ходе выяснения отношений неизвестный мужчина выстрелил в работника из травматического пистолета и попал ему в лицо.

В результате случившегося пострадавший молодой человек выжил. При осмотре в больнице у него диагностировали черепно-мозговую травму и ранение правой брови. Состояние пациента оценили как удовлетворительное.

В ходе выяснения деталей случившегося стражи порядка узнали, что к нападению причастен житель Иркутска. Сейчас его разыскивают по всему городу.

Ранее в Петербурге за один день паре мужчин и женщине прокусили пальцы в конфликтах. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.