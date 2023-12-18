Лечат пальцы после конфликта с зубастыми оппонентами: трех петербуржцев укусили за руки в один день

Двое мужчин и одна женщина обратились за помощью в больницы Санкт-Петербурга. Все они пострадали из-за зубастых оппонентов, которые кусали их за пальцы во время выяснения отношений, передает Фонтанка.

Так, первый случай произошел в Токсово. Неизвестный укусил 22-летнего петербуржца за четвертый палец правой руки. В результате нападения молодой человек получил перелом средней фаланги.

Второй случай зафиксировали в ресторане на проспекте Просвещения. Неизвестные избили 42-летнего петербуржцы и укусили его за мизинец. Также в ходе осмотра у него диагностировали и другие травмы.

Третьей жертвой зубастых оппонентов стала 59-летняя жительница Северной столицы. Ее укусили за большой палец левой кисти. По словам женщины, это сделала соседка.

Ранее в Санкт-Петербурге собака укусила 42-летнего мужчину за половой орган. После осмотра врачи оценили его состояние как удовлетворительное.