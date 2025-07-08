Госпитализировали как «неизвестного»: москвич уменьшил грудь в частной клинике и попал в реанимацию

Врачи НИИ имени Склифосовского борются за жизнь мужчины, который попал в больницу из частной клиники. Там москвичу сделали операцию по уменьшению груди, передает РЕН ТВ.

Журналисты узнали об истории жителя столицы от источника. По его словам, мужчина решил уменьшить грудные железы и обратился за помощью к частным специалистам. Однако операция обернулась для пациента тяжелыми последствиями.

«После операции у мужчины начались осложнения, поэтому его пришлось госпитализировать в НИИ имени Склифосовского», — рассказал собеседник.

Также по ситуации высказалась супруга москвича. Она рассказала, что ее мужа привезли в больницу как «неизвестного». По факту происшествия организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в частной клинике Подольска умерла пациентке. Ей сделали операцию по увеличению груди.