Горела не в машине, а в квартире: выяснились подробности ЧП с бодибилдершей Богруновой

Бодибилдерша Ольга Богрунова, возглавляющая Федерацию бодибилдинга Рязанской области, случайно подожгла себя в квартире. Об этом пишет сайт mk.ru, издание опровергло информацию о том, что чемпионка горела в машине.

Спортсменка заявляла, что получила ожоги, прикуривая сигарету от плиты. Однако есть сомнения в правдивости этих показаний. У Богруновой сильно пострадала левая рука – возможно, пишет издание, она пыталась сбить пламя с волос.

По информации сайта, 41-летняя бодибилдерша подожгла себя случайно. ЧП произошло около 02:30, она находилась в квартире одна. Богрунова побежала за помощью к соседке: в квартиру на улице Твардовского вызвали полицию, пожарных и медиков.

Ранее мы писали о происшествии с ней. Об этом читайте здесь.