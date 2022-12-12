Горе, обернувшееся чудом: выкидыш спас жизнь смертельно больной женщине

В Шотландии потерявшая ребенка женщина выжила благодаря своему несчастью. Выкидыш помог обнаружить у нее смертельную болезнь.

35-летняя Лаура Стратерн в 2020 году узнала, что будет мамой. Ее счастью не было предела, пока на 12-ой неделе беременности она не пришла на УЗИ, где ей сообщили, что у плода нет сердцебиения. Через несколько дней у нее случился выкидыш, и женщина взяла на работе небольшой отпуск, чтобы прийти в себя после случившегося.

Находясь дома, Лаура заметила яркую синюю вену на правой груди. Ее это немного насторожило, но она все же решила, что это последствия беременности. Однако синева не проходила, и женщина обратилась за консультацией к терапевту, а тот направил ее в клинику, специализирующейся на лечении молочных желез. На УЗИ у Лауры заподозрили рак, и последующие обследования подтвердили это предположение.

Опухоль разрослась на тот момент до таких размеров, что ее нельзя было просто прооперировать, поэтому женщине назначили химиотерапию, которая поспособствовала уменьшению области поражения клеток. А уже остатки были удалены хирургическим путем.

Отмечается, что у Лауры был рак молочных желез в третьей стадии, и ей удалось его победить. Медики сказали, что женщина должна быть благодарна своему нарожденному ребенку, потому что именно он спас ей жизнь.

Теперь Стратерн относится к своему здоровью более бережно. Она регулярно проходит обследования и больше не игнорирует дискомфорт и боли.

Ранее мы рассказывали, как американка чуть не умерла из-за отказа врачей делать аборт.