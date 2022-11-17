Американка чуть не умерла из-за отказа врачей делать аборт

Жительница Техаса рассказала, как новые законы штата, принятые четыре месяца назад, поставили ее жизнь под угрозу. 35-летняя американка выступила с заявлением, так как считает, что запрет на аборты может привести к смерти многих девушек.

Аманда Эйд поделилась своей историей. Они вместе с супругом Джошем Зуравски познакомились еще в дошкольном учреждении. В старшей школе обычная дружба переросла в любовь, и они стали встречаться.

Три года назад молодые люди поженились в Остине, штат Техас, где оба работают в сфере высоких технологий.

Пара очень хотела семью, детей, но, к сожалению, Аманде поставили диагноз бесплодие. Полтора года девушка лечилась, надеясь на чудо, и оно произошло. Эйд узнала, что беременна.

На четвертом месяце у Аманды отошли воды. Девушка теряла ребенка, так как амниотическая жидкость, от которой зависит жизнь плода, вытекала из нее. Вместе с супругом они направились в больницу, и там им сообщили печальную новость, что спасти ребенка не удастся.

Аманда и Джош были убиты горем. Они продолжали просить врача что-то сделать, но медик отвечал, что ничего не получится. У девушки неизбежно будет выкидыш.

Тем временем у американки продолжали отходить воды. Ребенок должен был уже умереть, но врачи заметили, что у девочки все еще билось сердце. Из-за этого по законам Техаса нельзя было прерывать беременность.

Аманда подвергала свою жизнь опасности, так как могла заразиться инфекцией, но никто не мог ничего сделать. По законодательству штата аборт можно сделать, только если мать «имеет опасное для жизни физическое состояние, усугубленное, вызванное или возникшее в результате беременности, которое подвергает женщину риску смерти или создает серьезный риск существенного нарушения основных функций организма».

Формулировка постановления настолько расплывчата, что никто не знал, что именно делать в ситуации Аманды. Врач боялся нарушить закон, так как за это его могли не только лишить медицинской лицензии, но и дать пожизненный срок.

В итоге врачи отправили девушку домой и сказали следить за признаками инфекции. Ей рекомендовали дождаться момента, когда будет существенный риск ее жизни, и тогда идти на аборт. В медицинском учреждении уточнили, что это может занять часы, дни или даже недели.

Плохо Аманде стало через три дня. У нее резко начался жар, и супруг повез ее в больницу. Понаблюдав за девушкой, врачи пришли к мнению, что она достаточно больна, чтобы сделать аборт.

Ранее мы рассказывали о новом исследовании ученых, которое доказывает, что через несколько лет человечество может столкнуться с глобальной проблемой бесплодия.