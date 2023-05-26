Горе-мать веселилась в ночном клубе, пока ее пятилетний сын замерзал в открытой машине

28-летняя жительница Новокузнецка хотела повеселиться с друзьями в ночном клубе и бросила сына в открытом автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области в Telegram.

По данным ведомства, прохожие заметили плачущего пятилетнего мальчика в машине, которая была припаркована на улице Орджоникидзе. На место вызвали полицейских, которые вынесли замерзшего ребенка из автомобиля. Отмечается, что на нем не было верхней одежды и обуви, он был сильно напуган.

«Двигатель машины не работал, и в салоне в ночное время было холодно», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители посадили мальчика в патрульный автомобиль, чтобы отогреть, и вызвали на место инспекторов ПДН. Через некоторое время мама ребенка вернулась к своей машине и рассказала, что была в ночном клубе. Оказалось, что женщина приехала в Новокузнецк с компанией друзей. Она отправилась отдохнуть с ними в заведение, а мальчика оставила спать в машине.

Отмечается, что жительница Прокопьевска уже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении нее был составлен протокол.

Ранее мы писали о том, как в поселке Ленинский Тульской области женщина пыталась успокоить двухмесячную дочь и случайно ее убила. Отмечается, что девочка без остановки плакала.