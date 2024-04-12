Был застигнут знакомым: москвич задушил ремнем сожительницу и попытался вывезти ее труп в тележке

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летней жительницы Москвы. Женщину, по предварительным данным, задушил сожитель. Он же пытался вывезти труп на тележке, но был настигнут соседом, передает Telegram-канал Столичный СК.

По информации следователей, москвич расправился с сожительницей 12 апреля в доме на Загорьевской улице. Мужчина задушил женщину ремнем в ходе конфликта, а потом попытался вывезти труп из квартиры на тележке.

В этот момент москвичу повстречался любопытный сосед. Он заглянул в тележку, ужаснулся и сообщил об увиденном стражам порядка. Через некоторое время полицейские прибыли по указанному адресу, задержали подозреваемого в убийстве и изъяли орудие совершение преступления — ремень. Сейчас мужчина ожидает избрания меры пресечения в ИВС.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемых в двойном убийстве. У одной из жертв были отрезаны уши.