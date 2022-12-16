Голый покупатель устроил дебош в одном из супермаркетов Гурьевска

Житель Калининградской области в полуобнаженном виде заявился в супермаркет и начал кричать на продавцов. Инцидент произошел в городе Гурьевск.

Поздно вечером 15 декабря неизвестный пришел в продуктовый магазин в одних трусах и устроил дебош. По словам свидетельницы происшедшего, до этого мужчину видели в алкогольном маркете, но тогда он был одет. Об этом пишет местное издание «Клопс».

В тот вечер, когда случился скандал, за кассой работала беременная женщина. Ее муж Владимир очень беспокоился за ее здоровье. Мужчина рассказал, что любимая находится на 7 месяце, и ей опасно так волноваться.

«Ситуация паршивая. Жена очень впечатлительная, а дядя этот второй раз заходит, какой-то бред несет и, такой красавец, детям показывает себя», — поделился Владимир.

К счастью для работников и других посетителей, в магазин за покупками пришел полицейский. Он вызвал коллег и бригаду скорой помощи. Менеджер магазина рассказала, что дебошира забрали.

«Сказали, что он невменяемый», — отметила Юлия.

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