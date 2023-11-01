Голову нашли дети в холодильнике: в Нижнекамске священник убил и расчленил жену

В Нижнекамске священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского убил, а затем расчленил свою жену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, священнослужитель сначала зарезал супругу, а после разделил труп на куски. При этом голову женщины он решил спрятать в холодильнике. Там ее обнаружили дети пары.

После того, как об убийстве стало известно, на предполагаемое место преступления приехали сотрудники правоохранительных органов. Одна из версий, почему священник пошел на жестокость, - ревность. Сейчас он задержан и находится под следствием.

Отметим, что мужчина оставил без матери двух детей – 17-летнего сына и 8-летнюю дочь. На данный момент они находятся в больнице, где получают психологическую помощь.

Также уточняется, что подозреваемый скрывал то, что стоял на учёте в психоневрологическом диспансере. А от службы его отстранили 17 октября из-за жалоб прихожан.

Ранее под Волгоградом нашли тело мужчины, который пропал еще летом. Предположительно, его труп находился в лесополосе прикрытый ветками.