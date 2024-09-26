«Головой об стену бьется. Боюсь, что доведут»: брат потерявшего 4 детей сибиряка рассказал о его состоянии

Семейная пара из Красноярского края потеряла 4 детей. Мальчик и три девочки умерли в больницу после отравления. Их родители выжили. Брат главы семейства рассказала журналистам Kp.ru, как отец справляется с горем.

По словам мужчины, в настоящий момент к его близким приковано слишком много внимания. Подобный интерес к теме, как считает сибиряк, может навредить брату и его супруге. Родители, потерявшие 4 детей, сейчас переживают ужасный период.

«Не знаю, как они будут. Для них это ужас, а тут еще расспросы. Детям моим пишут разные в соцсетях, они ревут. Брат головой об стену бьется. Боюсь, что их доведут до нехорошего», — рассказал мужчина.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка Красноярского края. Вечером семья поужинала курицей и пельменями, а потом попала в больниц. Все четверо детей умерли. Похороны несовершеннолетних состоятся 30 сентября.