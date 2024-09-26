ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 26 сентября 2024, 10:29
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Трое девочек и один мальчик: похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут в последний день сентября

Родители умерших в Красноярском крае четырех детей похоронят их 30 сентября .
Трое девочек и один мальчик: похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут в последний день сентября

© Freepik

В Красноярском крае состоятся похороны четырех детей, которые попали в больницу с симптомами отравления. Врачи не смогли спасти несовершеннолетних, как их родителей. Накануне взрослых выписали, в скоро времени им предстоит предать тела юных наследников земле.

Похороны запланированы на 30 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они пройдут утром. Вынес тел, по данным СМИ, запланирован из дома, где проживает семья.

Несовершеннолетние и их родители попали в больницу после ужина пельменями и курицей. В итоге три девочки и один мальчик умерли. В настоящий момент следователи продолжают рассматривать основные версии отравления членов семьи: токсичным веществом или парами инсектицидного аэрозоля.

Ранее возле дома, в котором смертельно отравились четверо несовершеннолетних, нашли мертвого котенка. Он был питомцем многодетной семьи.

Источник фото:Freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
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