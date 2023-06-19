Голодная диета: отец-тиран не давал сыну есть ради успехов в спорте

50-летний отец в Москве издевался над 12-летним сыном: заставлял его тренироваться, а также не давал еду, чтобы школьник не набрал лишний вес. Мужчина признался, что делал это из-за мечты о спортивных наградах.

Об этом сообщает mk.ru.

В 2014 году родители 12-летнего спортсмена развелись из-за алкогольной зависимости матери. При этом они продолжали жить в одной квартире. За воспитание сына отвечал отец: отвел ребенка на занятия по самбо, следил за питанием и успехами в спорте.

Позже отец отвел ребенка на тайский бокс. Мать переехала и периодически забирала сына к себе. Однако весной 2021 года она умерла, и все воспитание легло на папу.

Известно, что отец был строг по отношению к спортивной деятельности сына: за отказ делать физические упражнения он наказывал мальчика, бил ремнем и ругался. Когда ребенок набрал лишний вес, отец посадил его на строгую диету, заставляя заниматься изнуряющими упражнениями.

Бабушка периодически подкармливала ребенка. Когда в один день были обнаружены синяки на теле мальчика, она отвезла его в полицию, где они написали заявление.

По словам отца, бабушка и крестная долгое время хотели отнять у него ребенка из-за денег за опекунство.

В настоящий момент мальчик находится в реабилитационном центре. Его отец пережил нервный срыв и находился в больнице из-за проблем с сердцем.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 156 и статье 117 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание».

Ранее мы писали, что в Москве по подозрению в педофилии задержан мужчина, который изнасиловал несовершеннолетнюю дочь, находясь в гостях у знакомого.