Голая девушка выпала из окна жилого дома после ссоры с молодым человеком

В Москве обнаженная девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все произошло на юге Москвы, в районе Чертаново. Девушка выжила, но сломала обе ноги. В квартире пострадавшей находился ее парень. По словам местных жителей, перед инцидентом молодые люди сначала употребляли алкоголь, а потом начали кричать друг на друга. Возможно, они поссорились.

Сейчас стражи правопорядка заняты выяснением деталей случившегося. По данным источника, молодой человек пытался самостоятельно спасти девушку. Пострадавшую уже госпитализировали.

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