Годовалый ребенок сходил в аквапарк и заразился пожирающей мозг амебой

В американском штате Арканзас годовалый ребенок внезапно скончался после похода в аквапарк с семьей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, родители отправили наследника на игровую площадку с фонтанами, когда ему было всего год и четыре месяца. В аквапарке с мальчиком все было в порядке, однако по возвращении домой он почувствовал недомогание. У несовершеннолетнего поднялась температура, он не мог употреблять пищу, едва двигался, к тому же его рвало.

Ребенка срочно доставили в детское отделение интенсивной терапии, однако врачам не удалось спасти его. Позднее выяснилось, что мальчик заразился пожирающей мозг амебой Naegleria fowleri.

После ЧП с ребенком аквапарк захотели проверить. Было установлено, что вода в фонтанах была недостаточно хлорирована. Во-первых, ее pH был слишком высоким, что делало хлор неэффективным. Во-вторых, аппарат, который добавлял в воду хлор, не работал около месяца к моменту проверки. Все это стало причиной размножения в воде опасной амебы.

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