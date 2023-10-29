В Ленобласти младенец получил тяжелую травму после падения с пеленального стола

В городе Всеволожск под Санкт-Петербургом новорожденная девочка упала с пеленального стола на кафельный пол. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у четырехмесячной малышки закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В настоящее время ребенок находится в больнице под круглосуточным контролем врачей.

Как пишет портал 78.ru, младенца на пеленальный стол положила его мать, после чего отвлеклась и не уследила за дочкой. Семья полная, благополучная, на учётах не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Подмосковье трехлетний ребенок, оставшийся один в комнате, взял градусник из комода и отгрыз его кончик. Его мать в это время находилась в другой комнате и звонила врачам в больницу, чтобы узнать состояние дочери, которая родилась раньше срока.