Год с момента теракта в «Крокусе»: СК рассказал о проведенном за это время расследовании

В Следственном комитете России рассказали о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел год назад. За это время была завершена работа с 19 обвиняемыми.

Подробности расследования опубликовали в Telegram-канале Следком. По данным ведомства, нападение на «Крокус» спланировали и организовали спецслужбы недружественного государства. Они намеревались дестабилизировать обстановку в России.

Теракт совершали члены международной террористической организации, а его организацией занимались шестеро граждан Средней Азии. Они заочно арестованы и объявлены в розыск, так как сейчас находятся на территории другого государства.

К ответственности привлечены лица, которые помогали в осуществлении террористической детальности. После ознакомления с материалами дела все обвиняемые предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что участники нападения на «Крокус» изучали возможность теракта на Красной площади. Также они рассматривали такой вариант, как синагога.