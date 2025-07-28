Глумились над верующими и оскорбили батюшку: подростки-трансгендеры* заявились в церковь в Москве

В Москве подростки-трансгендеры* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) пришли в церковь. Они смеялись над верующими и оскорбили батюшку, снимая происходящее на видео.

Трое молодых людей, двое из которых были одеты в женскую одежду, шли по церковному двору и комментировали происходящее. На одном из подростков была мини-юбка и чулки, сообщает Газета.Ru.

Один из юношей, одетый в женскую одежду, подошел к батюшке и разговаривал с ним. В другом видео подростки назвали священнослужителя сатанистом** («Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено).

Комментаторы осудили молодых людей за провокационное поведение. Они призвали наказать авторов ролика. Некоторые даже посчитали, что теперь подросткам грозит изнасилование.

Ранее бывшая жена визажиста Курбана Камбарова подала апелляцию, чтобы вернуть опеку над сыном. Она уверена, что ее экс-супруг встречается с трансгендером*.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ **«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено