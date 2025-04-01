«Куда смотрят органы опеки?»: бывшая жена визажиста Камбарова пытается вернуть сына через суд

Бывшая жена визажиста Камбарова подала апелляцию, чтобы вернуть опеку над сыном. Об этом сообщает Kp.ru.

Проблемы во взаимоотношениях между Сердаром Камбаровым и его бывшей женой Анастасией начались сразу после развода супругов в конце 2024 года. Суд тогда решил разделить детей между родителями — 11-летнего сына Давида оставили с отцом, а 13-летнюю дочь Амелию с матерью.

После этого Камбаров подавал в суд на Анастасию с требованием о выплате алиментов на ребенка. Тоже самое вскоре сделала и бывшая супруга визажиста. Стало известно, что недавно девушка подала апелляцию на решение суда и потребовала оставить с ней еще и сына.

Анастасия Камбарова уверена, что ее бывший муж встречается с трансгендером* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Натальей Максимовой.

«Как можно разделять детей? И отдавать на воспитание людям явно с нетрадиционными взглядами? Причем к маме никаких претензий. А кто будет учитывать желание ребенка? А ребенок в таком возрасте разве понимает, что такое секс-меньшинства*? Я не понимаю, куда смотрят органы опеки» — возмущена она.

Ранее мы писали о том, что пережившая два развода Ирина Безрукова намекнула на новый роман.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.