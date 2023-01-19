Глухонемая женщина три недели проездила в метро, пытаясь вернуться домой

В США семья глухонемой женщины сообщила о ее пропаже. Они рассказали, что она ушла из дома и не вернулась. Оказалось, что американка все три недели отсутствия ездила в метро в надежде найти дорогу домой.

46-летняя Саманта Примус из Нью-Йорка не только не может слышать и говорить, но еще и страдает аутизмом. Еще 23 декабря она ушла из дома своей сестры и отправилась к матери, но до пункта назначения так и не добралась. В этот вечер ее нашел случайный прохожий. По его словам, Саманта лежала на асфальте в мороз минус семь градусов.

Женщину забрали на скорой помощи в больницу, но вскоре выписали и дали ей список приютов для бездомных. Примус вышла из клиники и заблудилась. Пытаясь добраться до дома, Саманта спустилась в метро, но не смогла найти нужную ей дорогу.

В итоге глухонемую американку удалось обнаружить на станции «Боулинг-Грин» в Манхэттене. Оказалось, что все это время Саманта пересаживалась с поезда на поезд в надежде попасть домой. За все время своего отсутствия она похудела на четыре килограмма. Также женщина страдала от обезвоживания и сильно распухших ног.

После произошедшего Примус доставили в больницу, и сейчас ее родственники планируют судиться с клиникой, которая выписала Саманту раньше времени в мороз. По словам адвоката семьи, действия медицинского персонала можно оценить, как халатные и бессердечные.

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