«Глубокой ночью обнаружены следы на реке»: в Нижегородской области 2 дня ищут 10-летнего мальчика

В Нижегородской области 23 февраля пропал 10-летний мальчик. Около 14:00 он ушел из дома на прогулку и не вернулся. Вечером в социальных сетях была распространена информация об особых приметах ребенка для более быстрых поисков.

Известно, что рост школьника – 155 сантиметров. У него темно-русые волосы и голубые глаза, телосложение среднее. Также узнать его можно по шраму на носу. Перед пропажей мальчик был одет в куртку темно-зеленого цвета, такую же шапку, серое трико и темные дутые сапоги.

Поиск 10-летнего продолжался несколько часов до пяти утра 24 февраля. На данный момент обнаружить его так и не удалось. Как сообщил представитель поисково-спасательного отряда, были найдены следы на реке, которые предположительно могут принадлежать школьнику, но информация пока проверяется.

«Глубокой ночью в результате поисков были обнаружены следы на реке, ведущей к полынье. По состоянию на 10:00 ребёнок не найден. Одновременно с этим нельзя однозначно утверждать, что следы принадлежат пропавшему ребёнку», - передает слова пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области издание kp.ru.

Ранее в Екатеринбурге воспитательница детского сада забыла о трехлетнем мальчике и ушла с детьми на прогулку.