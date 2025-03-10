Главврач больницы, которую обвинили в проведении абортов без наркоза, заявил о травле

Главный врач городской клинической больницы Сургута рассказал о травле, которая началась после ряда публикации в СМИ. Несколько пациенток сообщили, что в медучреждении проводят аборты без анестезии. Главврач Михаил Курносиков прокомментировал ситуацию в беседе с изданием «Подъем».

По мнению мужчины, репутацию больницы очернили иноагенты.

«Нет ни у кого претензий. Все в соответствии с законодательством. Это травля. Иноагенты пишут», — рассказал мужчина.

Напомним, что на проведение абортов без анестезии пожаловались несколько жительниц. Они рассказали, что столкнулись с хамством персонала. Одна из пациенток заявила, что ей дали направление на вакуумный аборт. По ее словам, процедура прошла «на живую», а врачи не прибегали к наркозу или анестезии, а также хамили ей и грубо обращались.

«Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — делилась она.

Девушка была в больнице неделю и видела, что такое отношение было и к другим пациенткам.

СМИ сообщают о том, что после публикаций Депздравом была организована проверка.

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