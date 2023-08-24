Главу семейства задержали по подозрению в развращении семилетнего сына на базе отдыха

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего жителя Ленинградской области. Ими было установлено, что мужчина домогался семилетнего сына во время совместного отдыха, передает 78.ru со ссылкой на источник.

Стражи порядка узнали о случившемся со слов 28-летней девушки. Она рассказала, что бывший сожитель, который работает водителем, надругался над их общим сыном. В ходе проверки было установлено, что мужчина домогался несовершеннолетнего на базе отдыха «Пастерское озеро» во Всеволожском районе Ленинградской области накануне, 23 августа.

По подозрению в совершении преступления отец мальчика был задержан. В отношении жителя Ленобласти составили административный протокол, поле чего его поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Ранее в Ленобласти мужчина с золотыми зубами оголился перед девочками и стал преследовать их. Эксгибициониста смог остановить отец одной из школьниц. Он скрутил незнакомца и вызвал на место правоохранителей.