Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию на трассе в Омске

Главный тренер хоккейного клуба КХЛ «Авангард» Ги Буше попал в аварию по пути на матч против «Барыса» из Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, принадлежащий клубу Mercedes-Benz столкнулся с машиной марки Hyundai на омском Левобережье. Водитель Hyundai не уступил дорогу, в результате чего в него въехал автомобиль тренера. Обошлось без жертв — корейский автомобиль лишился правой двери и левого крыла, а Mercedes-Benz отделался потерей бампера и фары.

«Коуч, его переводчица и водитель не пострадали. Ги Буше на стадионе, готовится к игре», — приводит Mash слова источников в «Авангарде».

Ранее мы писали о том, что под Тюменью подросток протаранил школьный автобус на купленной тайком машине. Ситуация была похожей — 14-летний юноша, находясь за рулем ВАЗ-2108, не пропустил школьный автобус и влетел в него. В нем находилось 10 учеников — все они, к счастью, оказались пристегнутыми ремнями безопасности и не пострадали.