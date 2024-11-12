Главный редактор Readovka Алексей Костылев пришел в сознание и начал узнавать маму после аварии на квадроцикле

Главный редактор Readovka Алексей Костылев частично пришел в сознание после аварии на квадроцикле, которая произошла 27 октября. Журналист начал узнавать маму.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, Костылев открывает глаза и все слышит, он может пожимать руку и слегка шевелить ногами, но не разговаривает. Пока состояние журналиста стабильно тяжелое. Врачи не дают прогнозов. После аварии прошло немного времени, главному редактору предстоит долгое восстановление.

Напомним, Костылев катался на квадроцикле в Смоленской области. Журналист ехал стоя и попал на кучу гравия, после чего вылетел с транспортного средства, оно проехало по нему.

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