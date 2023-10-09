Главный раввин России попал в больницу после «исступленного танца»

Главного раввина России Берла Лазара экстренно госпитализировали после падения в Москве. Инцидент произошел во время танцев в честь Симхат Тора в Марьиной Роще.

Как рассказал телеканалу «360» председатель Общественного совета федерации еврейских общин России Борух Горин, Лазар танцевал до половины третьего ночи, но в какой-то момент потерял равновесие и упал.

«Не знаю, столкнулся с кем-то из танцующих или поскользнулся. Но думаю, для исступленного танца это было логическое завершение», - отметил представитель раввина.

Он также добавил, что в настоящее время Лазар находится в больнице в стабильном состоянии. Ожидается, что раввин сможет покинуть стационар в ближайшие дни.

«Всем нам нужен покой, раввину нужен покой. Нужно молиться!» — заключил Горин.

Берл Лазар был избран главным раввином России в 1999 году. В 2014 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее в Новосибирске девятилетняя девочка неудачно упала со стула и сломала позвоночник. Инцидент произошел в школьной столовой. Потерпевшей не хватило места в помещении, поэтому учительница принесла ей отдельный стул, который оказался сломанным. Под весом школьницы он треснул, и девочка упала на спину. Сперва пострадавшая не почувствовала боли. Но уже дома она не смогла самостоятельно встать с кровати и была госпитализирована.