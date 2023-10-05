Главбух детдома похитила 41 млн рублей и потратила на шубы и технику

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера детского дома. Следствие выявило необоснованные списания в период с 19 апреля 2021 по 09 ноября 2022 года на общую сумму в 41 млн рублей.

Как сообщили в Telegram-канале регионального главка СКР, женщина перевела «сиротские» деньги на свои личные счета и потратила большую часть на покупку техники, меховых изделий и ювелирных украшений.

Кроме того, выяснилось, что женщина в 2022 году одолжила у знакомых более 2 млн рублей, однако деньги так и не вернула. В настоящее время на все имущество экс-главбуха наложен арест, уголовное дело передано в прокуратуру.

Ранее мы писали, что воспитательница одного из сиротских домов Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что одного из воспитанников социального учреждения изнасиловали.