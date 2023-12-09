Глава Следственного комитета взял на контроль расследование избиения школьницы в туалете

Председатель Следственного комитета России Алексндр Бастрыкин потребовал доклад об избиении девочки в одном из образовательных учреждений Новосибирска. Над подростком издевались другие несовершеннолетние, передает mk.ru.

Глава СКР поручил местным следователям подготовить отчет о ходе проверки инцидента, а также представить все обстоятельства случившегося. Правоохранители обратили внимание на ситуацию после публикации в Сети видео, на котором учащиеся одной из школ Новосибирска избивают девочку в туалете образовательного учреждения.

По факту издевательства над несовершеннолетней была организована проверка. В ходе нее стражи порядка установили личность пострадавшей, а также ее законного представителя. Сейчас ведется работы по поиску тех, кто может быть причастен к ее избиению.

Ранее в Ленобласти 13-летнюю девочку избили в школьном туалете до сотрясения мозга. Над несовершеннолетней издевались старшие ученицы.