Глава СК России Бастрыкин отреагировал на просьбу сына альпинистки Наговициной спасти его мать

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение сына альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой.

Молодой человек убежден, что мать, сломавшая 12 августа ногу на высоте 7100 метров, все еще жива. Он попросил оказать содействие в организации аэровидеосъемки и в случае, если альпинистка подаст признаки жизни, спасти ее.

По данным mk.ru, Бастрыкин поручил центральному аппарату обратиться в МЧС России для выяснения судьбы Наговициной и организации спасательной операции.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина находится на пике Победы с 12 августа, 19 августа была проведена видеосъемка с коптера, которая подтвердила, что альпинистка жива. Она активно махала рукой из палатки. Попытки местных спасателей эвакуировать Наталью не увенчались успехом из-за плохой погоды.

Ранее кандидат в мастера спорта по альпинизму Денис Киселев указал на многочисленные ошибки при спасении Натальи Наговициной. Он заверил, что трагедия, произошедшая с альпинисткой, это стечение сразу нескольких обстоятельств.