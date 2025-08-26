СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 26 августа 2025, 12:03
1 мин.

Глава СК России Бастрыкин отреагировал на просьбу сына альпинистки Наговициной спасти его мать

© Freepik

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение сына альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой.

Молодой человек убежден, что мать, сломавшая 12 августа ногу на высоте 7100 метров, все еще жива. Он попросил оказать содействие в организации аэровидеосъемки и в случае, если альпинистка подаст признаки жизни, спасти ее.

По данным mk.ru, Бастрыкин поручил центральному аппарату обратиться в МЧС России для выяснения судьбы Наговициной и организации спасательной операции.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина находится на пике Победы с 12 августа, 19 августа была проведена видеосъемка с коптера, которая подтвердила, что альпинистка жива. Она активно махала рукой из палатки. Попытки местных спасателей эвакуировать Наталью не увенчались успехом из-за плохой погоды.

Ранее кандидат в мастера спорта по альпинизму Денис Киселев указал на многочисленные ошибки при спасении Натальи Наговициной. Он заверил, что трагедия, произошедшая с альпинисткой, это стечение сразу нескольких обстоятельств.