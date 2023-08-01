Гладил по голове и воровал: выяснилось, как мужчина проникал к детям в лагере в Анапе

Подозреваемый в изнасиловании пяти девочек в детском лагере в Анапе мужчина, как оказалось, ранее проникал к детям и даже воровал. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на слова читателя.

По словам анонимного источника, мужчина воровал телефоны и гладил девочек во сне. Но тогда никто не смог объяснить, как выглядел злоумышленник, поэтому он скрылся и не понес наказания.

«Ночью забрался в лагерь мужик левый (порезал сетку в ванной). На утро выяснилось, что пропали 32 телефона», – сообщил читатель.

По его словам, одна из девочек рассказывала, что ночью к ней проник мужчина и гладил ее по голове, пока она притворялась спящей. Он сидел на ее кровати. Это случилось в июне.

Тогда злоумышленника не смогли поймать, также не удалось вернуть украденное имущество.

Напомним, что мужчину поймали по подозрению в изнасиловании пяти девочек в лагере в Анапе. Отмечается, что он уже привлекался к ответственности за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков.

Ранее мы писали о том, как в Чите 13-летняя девочка помешала мужчине увести 8-летнюю сестру с детской площадки. Мужчина предложил девочке пройти в машину под предлогом, что покажет ей котенка. Та отказалась, но незнакомец попытался силой заставить ее пойти. Ребенок стал сопротивляться и окликнул сестру.