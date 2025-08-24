Группу повели гиды-новички: что известно о пропавших на Сахалине туристах

Группу пропавших на Курилах туристов возглавляли супруги-гиды, которые впервые пошли по этому маршруту. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, они могли попросту заблудиться.

Начальник ЕДДС Курильского округа Марина Кузьмина рассказала изданию, что группа была не зарегистрирована, поэтому неизвестно, каким маршрутом повели туристов гиды. По мнению поисковиков, идти до вулкана всего 1 300 метров, но из-за тумана и незнания территории супруги могли повести людей не туда.

Спасатели обследовали территории радиусом более 7 километров. Ситуация осложняется низкой облачностью и густым туманом. Поиски сейчас приостановили из-за ночного времени на острове.

Напомним, туристы перестали выходить на связь после выхода на маршрут в районе вулкана Баранского. Всего в составе туристической группы находятся 10 человек. Из-за плохой видимости пока нельзя использовать авиацию.